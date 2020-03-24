Altındağ'da dolmuşlar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da dolmuşlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Altındağ'da dolmuşlar dezenfekte edildi

6 saat önce

Altındağ'da korona virüse karşı tedbirler kapsamında belediye dezenfeksiyon ekipleri, dolmuşları da titizlikle ilaçladı.

Altındağ'da dolmuşlar dezenfekte edildi, System.String[]

Altındağ'da korona virüse karşı tedbirler kapsamında belediye dezenfeksiyon ekipleri, dolmuşları da titizlikle ilaçladı.


İlçe genelinde korona virüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlçede yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında, dolmuşlar da ilaçlandı. Altındağ'da bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, Aile Sağlığı Merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerinin düzenli olarak temizlenmesine devam edilirken, dolmuşlar da unutulmadı. Altındağ hattında görev yapan tüm dolmuşlar, titizlikle ilaçlandı.


"Çalışmalarımız sürecek"


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da vatandaşlarımız her ne kadar yetkililerin uyarılarını dikkate almaya önem verse de, çalışan vatandaşlarımız dolmuş kullanmaya devam ediyorlar. Bu nedenle dolmuşların temizliği çok önemli Hepsini titizlikle ilaçladık. Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz." dedi.


"Sosyal mesafe önemli"


Alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda vatandaşlardan da destek isteyen Başkan Balcı sosyal mesafenin önemine vurgu yaptı. Başkan Balcı "Vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarını dinlemeli ve alınan tedbirlere harfiyen uymaya büyük özen göstermeli. Hep söylendiği gibi, sosyal mesafe çok önemli Hemşehrilerimiz tokalaşmaktan kaçınmalı, başka insanlarla yakın mesafe durmamalı ve ellerini sık sık yıkayarak kendi tedbirlerini almalılar. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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