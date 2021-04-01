Altındağ'da dolu dolu 2 yıl - Son Dakika

Altındağ'da dolu dolu 2 yıl

01.04.2021 09:25
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl, System.String[]

Altındağ'da 2 yıl dolu dolu geçti.

Altındağ'da 2 yıl dolu dolu geçti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, geride bırakılan 2 yılın Altındağ için oldukça verimli geçtiğini belirtti.

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından 2 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "2020 yılı Covid-19 salgınının gölgesinde geçti. Bir yandan salgınla ilgili yoğun bir mücadele verirken, bir yandan da Altındağ'a önemli yatırımlar kazandırmak için seferber olduk. Salgınla mücadele bizim hızımızı yavaşlatmadı. 1 gün bile boş durmadık" ifadelerine yer verdi.

Altındağ'da adeta yıllardır kangrene dönüşmüş sorunları tek tek çözüme kavuşturduklarını dile getiren Balcı, "Başta Cinderesi, Kayabaşı ve Aktaş gibi uzun yıllardır dönüşüm bekleyen bölgelere ağırlık verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da destekleriyle dönüşümlere başladık. Tarihi Hacettepe Mahallesi'nde de dokuya uygun olarak yenileme çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bunlara ek olarak Altındağımızı sporun başkenti yapacak olan 22 dev spor tesisinin de temelini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte attık. Altındağ'ı marka bir şehir haline getirmek için çok önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Altındağ'ı yemyeşil yaptık"

Yeşil alan çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Başkan Balcı, "Gicik Mahallesi'nde bir meyve ormanı oluşturduk. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağ'ımıza kazandırdık. Ankaramızın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünde ise 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik. 27 Aralık tarihini de unutmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık gününde de bir hatıra ormanı oluşturduk. Çok büyük bir alanda 2 bin 500 adet meyve fidanı büyüyecek inşallah. Toplamda 25 bin fidan dikimi yaptık. Altındağ'a 30 yeni park kazandırdık. Toplam yeşil alan miktarımız ise 500 bin metrekareye ulaştı. Bu rakam normalde 5 yılda ulaşılabilecek bir rakam. Başpınar'da da 50 dönüm büyüklüğündeki Altın Bahçe için ilk kazmayı vurduk. Tamamlandığında inşallah Altındağ çok güzel bir yeşil alan daha kazanacak. Yeşil alan çalışmaları en önem verdiğimiz yatırımların başında geliyor. Bunlara ek olarak, 5 kapalı semt pazarı, Sıfır Atık Merkezi, 2 mahalle konağı, 6 futbol sahası, 8 basketbol sahasını Altındağ'ımıza kazandırdık. Çok sayıda okulun tadilatını da bu süreçte tamamladık. Biri bebek kütüphanesi olmak üzere de 8 kütüphaneyi ilçemize kazandırdık" açıklamasında bulundu.

Yeni yatırımlar yolda

Önümüzdeki yılların da Altındağ için çok verimli geçeceğini ifade eden Başkan Balcı, "İnşallah Altındağlı hemşerilerimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Yeni yatırımlar yolda. Şu an birçok projenin hazırlık aşamasındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle Altındağ'ımızı 2023'e emin adımlarla hazırlayacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Altındağ'da dolu dolu 2 yıl
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl
Altındağ'da dolu dolu 2 yıl

Asım Balcı, Altındağ, 31 Mart, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ'da dolu dolu 2 yıl - Son Dakika


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