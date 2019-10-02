Altındağ'da dönüşüm başlıyor

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, ilçede 4 etaptan oluşan bir dönüşümü başlatıyoruz." dedi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde tarihi ve kültürel dokuyu ön plana çıkarmak için yeni bir proje hayata geçireceklerini söyledi.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, ilçede 4 etaptan oluşan bir dönüşümü başlatıyoruz." diyen Balcı, projenin ilk etabının Ankara Kalesi çevresini kapsadığını bildirdi.

Balcı, "Proje ile ilçedeki tarihi ve kültürel dokuyu ön plana çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, tescilli binaları ortaya çıkaracağız, metruk binaları da yıkacağız." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının esnafla istişare edilerek yürütüleceğini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"İkinci etap olarak, bizim 'Hergelen Meydanı' dediğimiz, eski Opera Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi esnaflarımızla konuşarak, tarihi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece o bölgede daha çok insanın gelmesini sağlayacak bir çalışma içerisinde olacağız."

Belediye binası meydana dönüştürülecek

Projenin üçüncü etabının, Ulus'taki Anafartalar Caddesi'nin alt kısmında bulunan ve "Yahudi Mahallesi" olarak da bilinen bölgede uygulanacağını belirten Balcı, dördüncü etabın ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsadığını ifade etti.

Balcı, belediye binasının da yenileneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Altındağ Belediye binamız yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsamaktadır. Belediye binamız yıkılarak, altı otopark, üstü meydan olarak hizmete sunulacak. Çünkü bu bölgeye gelenlerin en büyük ihtiyacı otoparktır. Daha sonra orayı bir meydana dönüştüreceğiz. Belediye binamızın yeri konusunda bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlandığında vatandaşlarımıza yeni belediye binamızın duyurusunu yapacağız."

Semt pazarlarına servis

İlçe genelindeki semt pazarlarına ulaşımda vatandaşların yaşadığı zorlukları gidermek için servis hizmeti başlattıklarını aktaran Balcı, birbirinden uzak veya yokuş olan pazar yerlerine yaşlıların ve engellilerin ulaşmada zorluklar yaşadığına dikkati çekti.

Semt pazarlarına ulaşım imkanı sağlayarak, küçük esnafı da desteklediklerini dile getiren Balcı, "Yaşlılar ve engellilerin sıkıntı çektiği bölgelerde pazara servis uygulamasını başlattık. Hangi mahallede hangi saatte pazar yerinden servislerin kalkacağını duyurduk. Bu da pazarlara rağbeti ve vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırıyor." ifadelerini kullandı.

İskitler'deki çöküntü alanlar yıkılacak

Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İskitler bölgesinde uygulayacağı kentsel dönüşüm projesinin sınırları içerisinde Altındağ'ın da bulunduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bölgede oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için muhataplarla istişare ederek çalışmaları sürdürüyoruz. İskitler bölgesinde çöküntü haline gelmiş alanlara yönelik çalışmalara başladık. Valiliğimizle çöküntü alanların tespitlerini yaptık. Oraların boşaltılması konusunda tebligatlarımızı gerçekleştirdik. Tebligatlarda tanınan süre bittikten sonra yıkımları başlatacağız. Oradaki kötü görüntüleri ortadan kaldırmış olacağız."