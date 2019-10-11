Altındağ'da dualar Türk ordusu için

Altındağ'da vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuzun sağlık ve başarısı için düzenlenecek dua gecesinde bir araya gelecek.



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla düzenlenecek anlamlı gecede Türk ordusunun muzaffer olması için eller ve gönüller duada birleşecek. 12 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Doğantepe Mahallesi'ndeki Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı, "Gecede Altındağlı hemşehrilerimizle birlikte el ele vereceğiz, dualar edeceğiz. Fetih Suresi'ni okuyacağız. Tüm dualarımızı şanlı ordumuzun sağlıkla, sıhhatle ve muvaffakiyetle geriye dönebilmesi için edeceğiz" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyini PKK/PYD/YPG terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın millet ve devlet için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Şanlı ordumuz zafer için yola çıktı. Yüce Allah, şanlı ordumuzu başlatmış olduğu bu harekatta tez zamanda muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.



"Milletçe birlik ve beraber olmamızın çok hayati önem taşıdığı günlerden geçiyoruz. Gün, birlik olma, el ele verme, her tür tartışmayı rafa kaldırıp aynı bayrak altında ve aynı duanın etrafında birleşme günü" diyen Başkan Balcı, bu anlamlı etkinliğe tüm Altındağlı hemşehrilerini beklediğini sözlerine ekledi. - ANKARA