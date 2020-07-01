Altındağ'da düğün sezonu başlıyor - Son Dakika

Altındağ'da düğün sezonu başlıyor

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonları yeniden açılıyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonları yeniden açılıyor. Altındağ Belediyesi kına konakları ve düğün salonları da bu kapsamda kapılarını yeniden açacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hijyen tedbirlerinin üst düzeyde olacağını söyledi.

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Normalleşme takvimiyle beraber 1 Temmuz'da kapılarını açacak olan düğün salonları ve kına konaklarında yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uyularak Altındağ Belediyesi Düğün Salonları ve Kına Konaklarının da kapılarını açacağını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Herkes için, hepimizin sağlığı için yeni kurallar, uyulması hayati önem taşıyan tedbirler var. Tüm tesislerimizi bu tedbirler ve üst düzey hijyen kurallarıyla yeniden açıyoruz" dedi.


Bu kapsamda Altındağ Belediyesi özel olarak işletilen kına konakları ve düğün salonlarını da dezenfekte etti. Dezenfekte edilen işletmelere ayrıca hijyen seti de hediye edildi.


Maske takmak zorunlu


Kısa bir süre önce yine alınan tüm tedbirlerle birlikte nikah salonlarının da kapılarını açtığını hatırlatan Başkan Balcı, düğün salonları ve kına konaklarında alınan tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:


"Korona virüs tedbirleri nedeniyle ertelenen nikah törenlerini sırasıyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Nikah merasimlerinde de tedbiri elden bırakmıyor, Bakanlığımızca belirlenen kurallara harfiyen uyuyoruz. Düğün salonlarımız ve kına konaklarımızda da aynı kurallar geçerli. Yayınlanan genelgeye göre tesislerimizde maska takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart. Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Merkezlerimizin içerisine ve dışarısına el dezenfektan cihazları koyduk. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Tesislerimizi ilaçlıyor, gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz."


"Kurallara uymak şart"


İçerisinde bulunulan yeni normal hayata uyum sağlamak konusunda herkesten hassasiyet beklediğini söyleyen Başkan Balcı, "Herkes için, hepimiz için yepyeni bir dönem. Yeni normal hayatımıza, sağlığımız için konulan kurallara uyum sağlamak zorundayız. Bu hem bizim için hem de halk sağlığı için çok önemli" dedi. Başkan Balcı, evlenecek olan çiftlere yeni yuvalarında mutluluk ve sağlık temenni etti. - ANKARA

Koronavirüs, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

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