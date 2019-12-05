Altındağ'da ekipler göreve hazır

Altındağ Belediyesi karla mücadele ekipleri, Meteoroloji'den gelen "kar yağışı" uyarısı üzerine Altındağ'ın kritik noktalarında yerini aldı.



Tüm teknik ekip ve araç donanımını gözden geçiren, aksaklıkları gideren ve eksikleri tamamlayan Altındağ Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için karla mücadele araç filosunu güçlendirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı ile ekipler seferber oldu. Karla daha iyi mücadele edebilmek ve kış şartlarında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için greyder, küreme aracı, tuzlama aracı, yükleyici iş makinesi, dar ara sokaklarda hizmet veren tuzlama kamyonetleri ve çalışma programını belirleyerek ekiplere bildiren kılavuz araçlar, karla mücadele için göreve hazırlandı. Toplam 14 aracın yanı sıra, 350 personel de beklenen kar yağışı için görev başında.



"24 saat göreve hazırız"



Meteorolojinin kar uyarısının ardından çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Başkan Balcı, "Altındağ'ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan Altındağ'da kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz göreve hazır. Karla mücadele için 24 saat görev başındayız. Karla mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.



Kış koşulları için gereken önlemleri zaman geçirmeden aldıklarının altını çizen Başkan Balcı, "Vatandaşlarımız ile işbirliği içerisinde kazasız, belasız ve sağlıklı bir kış geçirmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA