Altındağ'da elektrik direklerine tıbbi atıklar için çöp sepetleri yerleştirildi - Son Dakika

Altındağ Belediyesince, halkın yoğun olarak kullandığı alanlardaki elektrik direklerine, kullanılmış maske ve eldivenler için çöp sepetleri yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "tıbbi atık" sınıfına giren kullanılmış maske ve eldivenler için "kullan-at" poşetlerinin oluşturduğu çöp sepetlerinin, merkezi noktalardaki elektrik direklerine montajı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kullanılmış maske ve eldivenleden kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Salgından korunmak için vatandaşların kullandığı kişisel koruyucu donanımların bilinçli bir şekilde imha edilmesinin önemine değinen Balcı, "Sokaklar kullanılmış maske dolu. Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, dört bir tarafa yerleştirdiğimiz çöp sepetlerine atmaları bizler ve doğamız için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Birbirimizi düşünerek hareket etmeliyiz"

Salgının yayılmasını önlenmesi için vatandaşlara birlikte hareket etme çağrısında bulunan Balcı, şunları kaydetti:

"Sonuçta herkes bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu virüsü taşıyor ama bilmiyor olabilir. Bu nedenle maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra sokağa atılması hiç doğru değil. Bu tip sorumsuzca davranışlar, bunu temizleyen arkadaşların enfeksiyon riskini ciddi bir şekilde artırıyor. Bu şekilde salgın iyice yayılabilir. Bu konularda çok daha dikkatli olmalıyız. Birbirimizi de düşünerek hareket etmeli, bu salgından bir an önce kurtulmak için birlikte hareket etmeliyiz."