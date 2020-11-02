Altındağ'da elektrik trafoları rengarenk - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Sanatın toplumun her alanında görünür olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Altındağ'da bulunan elektrik trafoları belediye tarafından hoş görünüme kavuşturularak sıkıcı ve gri görünümünden adeta birer sanat eserine dönüştürülerek ilçeye estetik hava katıyor. Grafiti sanatçıları tarafından renklendirilen trafolar vatandaşlardan da geçer not aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları söyledi:

"Elektrik trafolarının gri ve sıkıcı görüntüsüne son vermek istedik. Bu nedenle arkadaşlarımız duvarları renklendirmeye, resimlerle süslemeye başladılar. İlk olarak yaptığımız çalışma çok beğenildi. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Biz de bunu daha fazla alana yayalım dedik. Şimdi merkezi alanlarda bulunan diğer trafolarda da benzer şekilde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bir elektrik trafosunun gri ve dikkat çekmeyen duvarı, sanatsal bir çalışmayla rengarenk, sımsıcak bir tabloya dönüşüyor, görenlere keyif veriyor. Trafolar adeta birer tablo oluyor. Altındağ Belediyesi olarak, sanatın toplumun her alanında görünür olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA