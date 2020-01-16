Altındağ'da engellilere KPSS kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da engellilere KPSS kursu - Son Dakika

Altındağ'da engellilere KPSS kursu

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu başlatıyor.

Altındağ'da engellilere KPSS kursu, System.String[]

Altındağ Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik E- KPSS Hazırlık Kursu başlatıyor. Talebe göre belirlenecek olan Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri ile Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde düzenlenecek kurslar için kayıt işlemleri başladı.


Altındağ'da engelli memur adayları için kurslar başlıyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlatılan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli nedeniyle ya da maddi imkansızlıklar sebebiyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. E-KPSS Hazırlık Kursu için başvuru ve kayıt süreci başladı. Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engel durumlarına göre gruplandırılacak. Altındağ'da ikamet eden tüm engelli vatandaşlar, kurs için başvuruda bulunabilecek.


"Yoğun talep var"


E-KPSS Hazırlık Kursu'na şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkanları olmadığı için kursa gidemiyor ve kaynaklardan faydalanamıyordu. Altındağ'da engelleri aşacağımıza söz vermiştik. Aynen söz verdiğimiz gibi, bu engeli de aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için önümüzdeki günlerde E-KPSS Hazırlık Kursları başlayacak" dedi.


Başkan Balcı "İlçemizde memur olma hayali kuran engelli vatandaşlarımızı bu kurslardan faydalanmaya davet ediyorum. Mahallelerinde bulunan en yakın Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi'ne giderek bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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