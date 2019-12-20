Altındağ'da Ferfene Gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da Ferfene Gecesi - Son Dakika

Altındağ'da Ferfene Gecesi

6 saat önce

Anadolu'da kış akşamlarının vazgeçilmezi ve yüzlerce yıllık Türk'ün töresi "Ferfene Gecesi" Altındağ'da yaşatıldı.

Altındağ'da Ferfene Gecesi, System.String[]

Anadolu'da kış akşamlarının vazgeçilmezi ve yüzlerce yıllık Türk'ün töresi "Ferfene Gecesi" Altındağ'da yaşatıldı.


Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Ferfene Gecesi", her yaştan Altındağlı'yı bir araya getirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Anadolu'nun dört bir yanından türkülerin söylendiği gece, seymen gösterisiyle renklendi.


Yüzlerce yıllık geleneksel eğlence gecesi olan "Ferfene"yi Altındağ'da yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Bu gece Altındağ'da buram buram geçmiş ve gelenek, samimiyet ve muhabbet vardı. Anadolu kış gecelerinin vazgeçilmezi Ferfene Gecesi ile hemşehrilerimizin buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olduk. Çok eğlenceli ve sıcak bir atmosfer yaşadık. Söz verdiğimiz gibi kültürümüzü nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
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