Altındağ'da geri dönüşüm atölyesinde çöpten sanata - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da geri dönüşüm atölyesinde çöpten sanata - Son Dakika

Altındağ'da geri dönüşüm atölyesinde çöpten sanata

6 saat önce

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyelerinin oluşturduğu "Geri Dönüşüm Atölyesi", çöplerden sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Altındağ'da geri dönüşüm atölyesinde çöpten sanata, System.String[]

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyelerinin oluşturduğu "Geri Dönüşüm Atölyesi", çöplerden sanat eseri ortaya çıkarıyor.


Altındağlı gençlerin geri dönüşüm atölyesi görenleri şaşırtıyor. Pek çok kişinin "çöp" diyerek attığı ya da önemsemediği ürünü sanat eserine dönüştüren Altındağlı çocuklar, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de daha az atık üreterek doğayı koruyor.


Şişe kapakları, pet şişe ve kozalak


Çöp olarak atılan ya da hiçbir işe yaramaz zannedilen atık materyalleri değerlendiren Altındağlı çocuklar; kozalaklardan tablo, metal şişe kapaklarından resim, tuvalet kağıtlarından çerçeve, artık iplerden küpe, kavanoz kapaklarından uğur böceği, pet şişelerden mama kabı gibi ürünler ortaya koyuyor. Geri dönüşüme katkıda bulunan gençler, doğayı korumanın yanı sıra keyifli vakit de geçiriyor.


"Her biri adeta sanat eseri"


Altındağlı çocukların toplumsal bilinci yüksek bireyler olarak yetiştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, geri dönüşüm atölyesi öğrencilerini tebrik etti. Gençlerin ortaya çıkardığı ürünlerin her birinin adeta sanat eseri olduğunu söyleyen Balcı, "Bazılarını görme fırsatı buldum, gerçekten çok güzeller. Bir şeyi çöpe atmadan önce iyice düşünmek lazım, bunu nasıl değerlendirebilirim diye. Altındağlı gençler gerçekten iyi düşünmüş, çok başarılı bir şekilde değerlendirmiş. Hepsinin eline, emeğine sağlık" dedi.


Gençlik merkezleri sayesinde Altındağlı gençlerin hayata çok daha iyi biçimde hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Balcı, tüm gençleri merkezlerden faydalanmaya davet etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:36 Kaynak: İHA
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