Altındağ'da geri dönüşüm dersleri - Son Dakika
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Altındağ'da geri dönüşüm dersleri

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, çocukların geri dönüşüm ve temizlik bilinci kazanması için eğitim seminerleri düzenliyor.

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Altındağ Belediyesi, çocukların geri dönüşüm ve temizlik bilinci kazanması için eğitim seminerleri düzenliyor.


Çocukların temizlik ve geri dönüşüm bilinci kazanması için Altındağ Belediyesi tarafından eğitim seminerleri düzenleniyor. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda Sezai Karakoç, Ulubey Ertuğrul Gazi, Gülpınar, Karapürçek Piri Reis gençlik merkezleri ile Kale'nin Altın Çocukları'na çevre bilinci konusunda eğitimler verdi. Yaklaşık 400 çocuğun katıldığı eğitim seminerlerinde miniklere çevreye bilinçsizce bırakılan atık pillerin, atık elektronik ürünlerin ve atık yağların doğaya verdiği zararlar anlatıldı. Çevreyi kirleten bu atıkların geri dönüştürebileceğini öğrenen çocuklar, daha bilinçli bir hale geldi.


Gelecek nesillere çevre bilinci kazandırmanın önemini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunması için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Balcı, "Altındağ'da bulunan okullar, gençlik merkezleri, kadın eğitim merkezleri ve kreşlerde temizlik seminerleri düzenliyoruz. Verdiğimiz seminerlerle çocuklarımızı geri dönüşüm hakkında bilinçlendiriyoruz. Temiz çevre ve temiz bir gelecek için çocuklarımıza doğayı koruma bilincini aşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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