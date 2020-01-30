Altındağ'da güvenli parklar - Son Dakika
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Altındağ'da güvenli parklar

7 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla ilçedeki parklara kamera sistemi kuruluyor.

Altındağ'da güvenli parklar, System.String[]

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla ilçedeki parklara kamera sistemi kuruluyor. Emniyetle de koordineli olacak olan kamera sistemleri ilk etapta 30 parka kurulacak.


Altındağ'da güvenli parklar dönemi başlıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla ilçedeki parklara kamera sistemi kuruluyor. 2019 yılı içerisinde 20 yeni park yaptıklarını ve 24 parkı da baştan aşağı yenilediklerini ifade eden Başkan Balcı, parkların Altındağlılar tarafından huzur içinde kullanılabilmesi için kamera sistemi kurmaya başladıklarını ifade etti. Emniyetle de koordineli olacak olan güvenlik kameralarıyla Altındağ parkları 7 gün 24 saat takip edilecek. İlk etapta 24 parkta kurulacak olan kamera sistemi için çalışmalar başladı.


"Olumsuzluklara müdahale edilecek"


Güvenlik kameralarının emniyet tarafından da izleneceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Parklarımızın güvenliği için yeni bir çalışmaya imza atıyoruz. Yerleştireceğimiz kamera sistemleri sayesinde emniyet güçleri ve belediyenin yetkili personelleri parkları izleyebilecek ve olumsuzluklara anında müdahale edilmesi sağlanacak. Kurulacak olan sistem ile Altındağ parklara daha huzurlu ve daha güvenli olacak. Çalışmayı ilk etapta 30 büyük parkımızda başlattık. Altındağ genelindeki belirlenen parklarda sistemin kurulumuna devam edilecek" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
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