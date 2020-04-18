Altındağ'da hastanelerin bahçeleri lalelerle donatıldı - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla ilçedeki hastanelerin bahçelerini rengarenk lalelerle süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisinde bulunan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ve Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin bahçede keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli renklerde lale dikimi yapıldı.

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hastaneler bölgesinde bulunan tarihi Hamamönü semtini de lalelerle donattıklarını belirtti.

Laleleri "sağlık çalışanlarına moral, hastalara güç" versin diye diktiklerini ifade eden Balcı, "'Zor günlerin geride kaldığı, artık bizi güzel günlerin beklediği' mesajını verelim diye düşündük. Bundan böyle bizi daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. El ele vermeye, el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede, en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, daima yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.