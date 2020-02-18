Altındağ'da

Yaşları 60 ile 90 arasında değişen 25 kadın, Altındağ Belediyesinde aldıkları müzik eğitiminin ardından koro kurdu. Tüm dertlerini, sıkıntılarını, hastalıklarını kapının dışında bırakan "İkinci Bahar" korosu üyeleri, azimleri ve neşeleriyle tüm yaşıtlarına örnek oldu.



Altındağ Belediyesi Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde açılan müzik kursuna katılan kadınlar koro kurdu. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen 25 kadından oluşan koro, konserler vererek eğlenceli vakitler geçiriyor. Zaman zaman Yunus Emre Kültür Merkezi'nde provalar gerçekleştiren koro üyeleri, şarkı söylemekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Kendilerini dinlemeye gelenlerin de büyük beğenisini kazanan koro, konserlerine, haftanın bir günü 2 saatlik provalarla hazırlanıyor.



"Gelmezsem huzursuz oluyorum"



80 yaşındaki koro üyesi Havva Yıldırım, şarkı söylemeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Buraya gelmezsem huzursuz oluyorum; stresimi atıyorum. Şarkı söylerken çok neşeleniyorum, zevk alıyorum. Evde sıkılıyorum, kendime hobi olsun diye buraya geliyorum. Bütün vücudum ağrıyor, ağrılarımdan burada kurtuluyorum. Eve gülerek, neşeli gidiyorum" ifadelerini kullandı.



74 yaşındaki Aysel Kabasakal ise "Arkadaşımın desteğiyle Altındağ Belediyesinin açmış olduğu merkeze gelmeye başladım. Çocuklar bayramlarda nasıl heyecanlanır, ben de buraya gelirken öyle heyecanlanıyorum. Buraya geleceğimiz gün sabah erkenden kalkıyoruz. Çantamızı bir gün öncesinden hazırlayıp koşa koşa geliyoruz. Her geleceğim günün öncesinde bir bayram sevinci yaşıyorum" dedi.



"Burası olmasaydı, ben bu kadar genç kalamazdım"



2008 yılından beri koroda türkü söylediğini belirten 79 yaşındaki Ayten Tuna ise, "Hem Türk Halk Müziği, hem Türk Sanat Müziği korosundayım. Sabah kalkar radyoyu açarım. Radyoyla birlikte ben de şarkı söylerim. Neşet Ertaş'ı çok severim. Onun sayesinde merak saldım. Koroya gelebilmek için Pazartesi günlerini iple çekiyorum. Burası benim hayatım, burayı çok seviyorum. 79 yaşındayım eğer burası olmasaydı ben bu kadar genç kalamazdım. Burada derdimi tasamı unutuyorum" sözleriyle duygularını aktardı.



Koro şefi İlkim Eylül İlk ise koroya katılan kadınların birbirlerini teşvik ederek, geldiklerini söyledi. Diğer merkezlerle birlikte toplamda 200 öğrencilerinin olduğunu belirten İlkim Eylül İlk, "Şimdiki koromuzda da 25 öğrenci bulunuyor. 80 yaşında öğrencim var. Onlarla birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum" diye konuştu.



"Kültür ve sanatla buluşturuyoruz"



Altındağ Belediyesine ait Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde binlerce kadının kültür, sanat ve sporla buluştuğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Merkezlerimizde çeşitli sanat dallarında eğitim alan kadınların gün geçtikçe neler başarabildiğini görmek bizleri oldukça gururlandırıyor. Resim sergisi açan, müzik korosuna katılan, enstrüman çalan ve daha birçok alanda kendini geliştiren kadınlar geleceğin Altındağ'ına da yön veriyor. Onlar sayesinde Altındağ'ımız sanatın ve kültürün başkenti oluyor" şeklinde konuştu - ANKARA