Son Dakika Haberleri: Altındağ'da inşaatları engelleyen molozlar kaldırıldı
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Altındağ'da inşaatları engelleyen molozlar kaldırıldı

39 dakika önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Önder Mahallesi'nden 3 ayda 7 bin kamyon moloz toplandığını ve bu çalışmayla bölgedeki inşaat çalışmalarının önündeki engelin kalktığını kaydetti.

Altındağ'da inşaatları engelleyen molozlar kaldırıldı, System.String[]
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Önder Mahallesi'nden 3 ayda 7 bin kamyon moloz toplandığını ve bu çalışmayla bölgedeki inşaat çalışmalarının önündeki engelin kalktığını kaydetti.
Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balcı, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında, Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Önder Mahallesi sakinleriyle buluştu.
Buluşmada, mahalle sakinlerinin, mahalleleriyle ilgili istek, görüş ve önerilerini dinleyen Balcı, bölgenin hızla değiştiğini ve yapılaştığını aktardı. Balcı, mahalleden 3 ayda 7 bin kamyon moloz toplandığını ve bu çalışmayla bölgedeki yapılaşmanın önündeki engelin kalktığını vurguladı.
Göreve geldikleri günden bu yana Önder Mahallesi'nde yapılaşmasının önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarına işaret eden Balcı, şu bilgileri verdi:
"Şimdi hak sahipleri müteahhitlerle anlaşıyor ve Önder Mahallesi hızla değişiyor. Moloz kaldırılan alanlarda bazı binaların temellerinin atılmaya başladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın daima yanında oluyor, istek ve önerilerini asla göz ardı etmiyoruz. Altındağımızı hep birlikte güzelleştireceğiz."
"Mahalle Buluşmaları" uygulamasından halkın memnun olduğunu belirten Balcı, buluşmaların devam edeceğine bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:40 Kaynak: AA
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