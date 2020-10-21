Altındağ'da iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Altındağ'da Siteler bölgesindeki iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'nın katıldığı denetimlerde, Siteler bölgesinde bulunan mobilya atölyeleri ve dükkanlardaki maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı denetimler sırasında esnaflara atedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balcı, esnaflara ve çalışanlara hatırlatmalarda ve uyarılarda bulunmak üzere denetime çıktılarını hatırlatarak, "Görüyoruz ki burada esnafımız ve vatandaşlarımız büyük bir titizlik içerisinde kurallara riayet etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Balcı, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Siteler'de kurallara uyulup uyulmadığına dair yerinde incelemler yaptıklarını belirterek, "Maske, mesafe ve hijyen...Bu süreci en hafif, en hızlı şekilde atlatmak için herkesin bu kurallara riayet etmesi gerekiyor." dedi.