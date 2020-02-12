Altındağ'da İŞKUR ofisi oluşturuldu - Son Dakika

Altındağ Belediyesince, kentteki işsizlerin sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla İş ve Danışma Ofisi kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Altın Masa bünyesinde kurulan İş ve Danışma Ofisi hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ofis aracılığıyla iş arayanları ve iş verenleri bir araya getirmek istediklerini vurguladı.

Ofis kapsamında, Altındağlı işsizlerin, işe başvuru ve alım süreçlerinin hız kazanacağını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Bu hizmet noktasını, kamu ilanlarını ve özel sektör başvurularını takip ederek, Altındağlı vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için hizmete açıyoruz. İş arayan ve başvuru yapmak isteyen Altındağlı vatandaşlarımız belediyemize gelerek İŞKUR hizmet noktasına başvurduklarında, hem belediyemize hem de İŞKUR'a iş başvurusunda bulunmuş olacak. Böylece Altındağ'da istihdam hem hız kazanacak hem de iş arayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlanacak."