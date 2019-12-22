Altındağ'da kaba üsluba tezgâh kapama cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da kaba üsluba tezgâh kapama cezası - Son Dakika

Altındağ'da kaba üsluba tezgâh kapama cezası

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan pazarcılara süreli veya süresiz olarak tezgah kapama cezası veriyor.

Altındağ'da kaba üsluba tezgâh kapama cezası, System.String[]

Altındağ Belediyesi, vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan pazarcılara süreli veya süresiz olarak tezgah kapama cezası veriyor.


Altındağ'a yeni pazarlar kazandıran Altındağ Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşlardan da gelen şikayetleri dikkate alarak çalışma yürüten Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, kurallara uymayan pazarcılara cezai işlem uyguluyor. Kılık, kıyafet ve vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan pazarcılara süreli veya süresiz tezgah kapama cezası veriliyor. Bu kapsamda Altındağ'da 2019 yılı içerisinde 20 pazar tezgahına "Pazaryerleri Yönetmeliği" uyarınca kapama cezası verildi. Altındağ Belediyesi ekipleri pazarlardaki denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade etti.


"Pazarlarda disiplini sağlıyoruz"


Mahallelere vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri pazar alanları yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yakın zaman içerisinde Aydınlıkevler, Baraj, Beşikkaya, Güneşevler ve Gülpınar semt pazarlarını hizmete açtık. Karapürçek, Gültepe ve Başpınar- Doğantepe'de de kapalı semt pazarı inşa çalışmalarımız devam ediyor. Pazarlarda hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi önceliğimiz. Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için tezgah kapatma cezası uyguluyoruz. Bu cezaların başında alışveriş yapan vatandaşlara yönelik kaba bir dil kullanılması geliyor. Genellikle uyarıyoruz, eğer sorun devam ederse tezgah kapatıyoruz. Vatandaşlarımız yaşadıkları sorunları 444 3919 numaralı telefonumuza bildirebilirler" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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