Altındağ'da kantinlere sıkı denetim - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, ilçedeki kantinleri mercek altına alarak okul kantinlerini sıkı denetimden geçirdi.



Geçtiğimiz günlerde, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okul kantininden aldığı sakıncalı bir ürün nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine, Altındağ'daki okul kantinleri de mercek altına alındı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla denetime çıkan zabıta ekipleri, okul kantinlerini didik didik inceledi. Çocukların sağlığına zararlı herhangi bir ürün satılıp satılmadığı konusunda titiz bir inceleme yapan ekipler, satışta olan ürünleri ise son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda denetledi.



Kantinler didik didik tarandı



İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim çalışmalarına ilk olarak Şehit Osman Kablan Ortaokulundan başlayan ekipler, daha sonra Şehit Mesut Acu Ortaokulu, Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kantinlerini denetledi. Kantinde öğrencilerin sağlığına zararlı olabilecek ürünlerin satılıp satılmadığına, satılan ürünlerin ise saklanma koşullarından son kullanma tarihlerine, dondurulmuş gıdaların saklanma koşullarına kadar her ayrıntıya dikkat eden Altındağ Belediyesi ekipleri, kantin işletmelerinin ruhsat ve hijyen belgeleri ile çalışanların sağlık belgelerini de kontrol etti.



"Çocuklarımızın sağlığı bize emanet"



Öğrencilerin sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu okullarda okuyan çocuklar da bizim çocuklarımız. Onların sağlıklı gelişimi çok önemli. Altındağ Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi.



Başkan Balcı, "İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Minik bir yavrumuz hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ise sabırlar diliyorum. Buna benzer olayların ilçemiz sınırları içerisinde yaşanmaması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Kantin işletmelerine de bu konuda özenli davranmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



Hem içerden, hem dışardan denetim



Okulların içi kadar dışında da denetimlerin sıklaştığını ifade eden Başkan Balcı, "Okul önlerindeki seyyar satıcılara da geçit vermiyoruz. Kantin denetimleriyle eş zamanlı olarak, okul önlerinde sağlığa uygun olmayan gıda satışı yapan seyyar satıcılarla da mücadele ediyoruz. Okulların içinde satışına izin verilmeyen gıdalar, maalesef seyyar olarak okul önlerinde satılıyor. Okul önlerindeki satıcılarla da kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Anne ve babaların içi rahat olsun" dedi.



Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezine bildirebileceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA