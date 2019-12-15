Altındağ'da kantinlere sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da kantinlere sıkı denetim - Son Dakika

Altındağ'da kantinlere sıkı denetim

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, ilçedeki kantinleri mercek altına alarak okul kantinlerini sıkı denetimden geçirdi.

Altındağ'da kantinlere sıkı denetim, System.String[]

Altındağ Belediyesi, ilçedeki kantinleri mercek altına alarak okul kantinlerini sıkı denetimden geçirdi.


Geçtiğimiz günlerde, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okul kantininden aldığı sakıncalı bir ürün nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine, Altındağ'daki okul kantinleri de mercek altına alındı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla denetime çıkan zabıta ekipleri, okul kantinlerini didik didik inceledi. Çocukların sağlığına zararlı herhangi bir ürün satılıp satılmadığı konusunda titiz bir inceleme yapan ekipler, satışta olan ürünleri ise son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda denetledi.


Kantinler didik didik tarandı


İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de yer aldığı denetim çalışmalarına ilk olarak Şehit Osman Kablan Ortaokulundan başlayan ekipler, daha sonra Şehit Mesut Acu Ortaokulu, Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kantinlerini denetledi. Kantinde öğrencilerin sağlığına zararlı olabilecek ürünlerin satılıp satılmadığına, satılan ürünlerin ise saklanma koşullarından son kullanma tarihlerine, dondurulmuş gıdaların saklanma koşullarına kadar her ayrıntıya dikkat eden Altındağ Belediyesi ekipleri, kantin işletmelerinin ruhsat ve hijyen belgeleri ile çalışanların sağlık belgelerini de kontrol etti.


"Çocuklarımızın sağlığı bize emanet"


Öğrencilerin sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu okullarda okuyan çocuklar da bizim çocuklarımız. Onların sağlıklı gelişimi çok önemli. Altındağ Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi.


Başkan Balcı, "İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Minik bir yavrumuz hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ise sabırlar diliyorum. Buna benzer olayların ilçemiz sınırları içerisinde yaşanmaması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Kantin işletmelerine de bu konuda özenli davranmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.


Hem içerden, hem dışardan denetim


Okulların içi kadar dışında da denetimlerin sıklaştığını ifade eden Başkan Balcı, "Okul önlerindeki seyyar satıcılara da geçit vermiyoruz. Kantin denetimleriyle eş zamanlı olarak, okul önlerinde sağlığa uygun olmayan gıda satışı yapan seyyar satıcılarla da mücadele ediyoruz. Okulların içinde satışına izin verilmeyen gıdalar, maalesef seyyar olarak okul önlerinde satılıyor. Okul önlerindeki satıcılarla da kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Anne ve babaların içi rahat olsun" dedi.


Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezine bildirebileceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir

Son Dakika Haberleri
18:17 İzmirli kadınlardan danslı protesto - Son Dakika
18:17 Zonguldak anne ve kızı önce denedi sonra çaldı - Son Dakika
18:16 Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika
18:13 Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
18:11 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:19:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ'da kantinlere sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]