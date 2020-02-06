Altındağ'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Altındağ'da karla mücadele sürüyor

6 saat önce

Meteorolojinin kar uyarısını günler öncesinden dikkate alan ve tüm hazırlıklarını tamamlayan Altındağ Belediyesi, karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Altındağ'da karla mücadele sürüyor, System.String[]

Meteorolojinin kar uyarısını günler öncesinden dikkate alan ve tüm hazırlıklarını tamamlayan Altındağ Belediyesi, karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.


Altındağ'da karla mücadele tam gaz devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan yağış ile birlikte beyaza bürünen Altındağ'da gece geç saatlerde başlayan kar küreme çalışmalarına ilk olarak köy yollarından başlandı. Daha sonra Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Feridun Çelik gibi yüksek mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, şehir merkezine daha yakın mevkilerde de yolları ve kaldırımları kardan temizledi. Altındağ Belediyesi ekipleri, aralıksız çalışarak hem ana arterler hem de ara sokaklarda girilmedik yer bırakmadı. Aynı anda hem kar küreyen hem de tuzlama yapabilen araçlar kullanan Altındağ Belediyesi, özellikle yüksek rakımlı mahallelerde ara sokakların buzlanmasını önlemek için çalıştı. Öğrencilerin okullarına daha rahat ulaşabilmesi için okul bahçelerini de açan ekipler, okul yollarını daha güvenli hale getirdi.


"24 saat görev başındayız"


"İhtiyaç doğrultusunda Altındağ'ın her noktasına ulaşan gezici ekiplerimiz, 24 saat aralıksız devrede. Altındağlıların kardan olumsuz etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Başkan Asım Balcı, Altındağlı vatandaşları önlemsiz trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı. Kış şartlarında vatandaşların sorun yaşamaması için hazırlıkları günler öncesinden tamamladıklarını dile getiren Başkan Balcı, "Kar yağışının ilk gününde ekiplerimiz göreve hazır olduğundan anında kar küreme çalışmalarına başladık. Hemşehrilerimizin evlerine, çocuklarımızın okula daha rahat bir şekilde ulaşabilmesi için görevimizin başındayız. Altındağlılar, 444 39 19 numaralı çağrı merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize 7/24 ulaşabilirler. Ben ayrıca kış lastiği konusunda da hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Karlı havalarda özel araçları yerine toplu taşımaları kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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