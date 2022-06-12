Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor

Ankara'da etkili olan fırtınada Altındağ ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Ankara genelinde etkili olan fırtına sırasında Altındağ ilçesi Karapürçek Tatlar mevkiinde bir araç sel sularına kapıldı. Binalarında bodrum katları tamamen sel suları ile dolarken dereler de taştı. Bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANKARA