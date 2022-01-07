Altındağ'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 bin 34 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2,5 yılda 4 bin 34 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son 2,5 yıl içerisinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden 4 bin 34 metruk yapı yıkıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahallelerin hem güvenliğini hem de estetiğini olumsuz etkileyen metruk yapıların yıkım çalışmalarının yasalar çerçevesinde devam ettiğini ifade ederek, kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Yıkılan metruk yapılar içerisinde gecekonduların çoğunlukta olduğuna dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:

"Altındağ, ülkemizin en önemli dönüşümlerinin yaşandığı bir ilçedir. Bu metruk yapıların bazıları yol veya park alanlarında kalıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ilçede halk sağlığını ve çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapıları yıkıyoruz. Böylece mahallelerimiz daha güvenli hale geliyor. Gerçekleştirdiğimiz metruk temizliği ile birlikte Altındağ'daki yeni yatırımların da önünü açıyoruz. Modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz."