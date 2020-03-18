Altındağ'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Altındağ'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Altındağ ilçesinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Altındağ'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Altındağ ilçesinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı doğrultusunda ilçe genelinde koronavirüse yönelik tedbirler arttırılıyor.

Bu kapsamda ilçede bulunan okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri özel ekipler tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor.

İlçedeki panolara da Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan ve koronavirüsten korunmanın 14 yolunun anlatıldığı afişler yerleştirildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Vatandaşlarımız tokalaşmaktan kaçınıp ellerini sık sık yıkayarak kendi tedbirlerini almalılar. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Asım Balcı, Altındağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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