Altındağ'da kurban seferberliği

Altındağ Belediyesi Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı ve belirlenen 5 ayrı kesim alanı, Kurban Bayramı'na hazır. Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı yenileyen ve kesimhaneyi bu bayramda hazır hale getiren Altındağ Belediyesi, Kurban Bayramı'nın birinci günü de 200 kişilik ekiple görev başında olacak. Çok sayıda iş makinesi, su tankeri ve vidanjörün de hazır bulunacağı alanda ekipler, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için adeta seferber olacak. Ambulans ve sağlık ekipleriyle birlikte Altındağ Belediyesi veteriner hekimlerinin de görev yapacağı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Kurban Yakalama Timi de 3 ayrı ekip olarak hazır bulunacak. Kurban alanına gelen vatandaşlara poşet ile tuz verileceğini ve çay ikramında bulunulacağını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşların ibadetlerini Altındağ'da modern ve temiz bir tesiste yerine getireceklerinin altını çizdi.Alana ulaşım çok kolayVatandaşların Kurban Satış ve Kesim Alanı'na rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için ücretsiz servis uygulaması başlatan Altındağ Belediyesi, bu hizmeti Kurban Bayramı'nın ikinci gününe kadar sürdürecek. Saat 10.30'da seferlerine başlayan servis; Karapürçek Mahallesi dolmuş son durağı, Karapürçek Stadı, Karapürçek Su Parkı, Köroğlu Parkı, Karapürçek Caddesi, Hüseyin Gazi Parkı önü, 397. Cadde köşesi, 421 ve 406. cadde köşesi, Büyük Gazi Gıda önü, Karapürçek Su Parkı, Karapürçek Stadı, Karapürçek Mahallesi dolmuşları son durağı güzergahlarını izleyerek Kurban Satış ve Kesim Alanı'na varacak. Servisler her yarım saatte bir ring halinde devam edecek. Altındağ Belediyesi, Tatlar Mevkisinde bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı'na ulaşımı kolay hale getirmek için kısa süre önce yeni yol açım çalışması gerçekleştirerek bölgedeki trafik problemine neşter vurmuştu."Görev başındayız"Vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ekiplerin görev başında olacağını ifade Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala son düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Kurban Satış ve Kesim Alanımızı son teknoloji aletlerle donattık. Vatandaşlarımız tesisimizde kurbanlarını temiz bir ortamda alıp, kesimlerini son teknolojik aletlerin bulunduğu modern kesimhanemizde yaptırabilecekler. Ekiplerimiz Kurban Bayramı'nda hemşehrilerimize yardımcı olmak için alanda hazır bulunacaklar. Altındağ Belediyesi olarak görev başındayız. Ben şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlı ibadetler diyorum" dedi. Öte yandan belirlenen yerler dışında, kamuya açık ve halk sağlığını tehdit edecek biçimde sokaklarda kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kurban alanlarının sayısını arttırdıklarını ve vatandaşların bu alanları tercih etmeleri gerektiğinin belirtti.Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı (Tatlar Mah. Kümeevler)İskitler Semt Pazarı (Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci Sokak ile Seçim Sokak arası)Site-Yıldız Semt Pazarı (Ali Ersoy Mah. 83'üncü Sokak)Gülpınar Semt Pazarı (Yıldıztepe Mah. 166. Cad. No: 23)Karapürçek Semt Pazarı (Karapürçek Mah. 309. Cad. No: 51)Karacaören Semt Pazarı (Karacaören Spor Tesisleri Halı Saha Yanı)