Altındağ'da marketlere koronavirüs bilgilendirmesi - Son Dakika
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Altındağ'da marketlere koronavirüs bilgilendirmesi

6 saat önce

ALTINDAĞ Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen ek genelge kapsamında market çalışanlarını bilgilendirerek, denetim gerçekleştirdi.

Altındağ'da marketlere koronavirüs bilgilendirmesi, System.String[]

ALTINDAĞ Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen ek genelge kapsamında market çalışanlarını bilgilendirerek, denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği ek genelge, Altındağ'da kısa sürede hayata geçirildi. Genelgeye göre, marketlerin çalışma saatlerine ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik yeni tedbirler alındı. Koronavirüs salgınında en temel risk unsurunun vatandaşların toplu bulunduğu mekanlar olduğunu hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için mücadelede olduğu bu dönemde biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz hem ilaçlamada, hem temizlikte özveriyle çalışıyor. Bunların yanında alınan tedbir kararları hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, ayrıca tedbirlere uyulup uyulmadığını da denetliyoruz. 24 saat görev başındayız. Ayrıca vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zabıta ekiplerinin market denetimi

-Marketlerde yetkililerin genelge kapsamında bilgilendirilmesi

-Detaylar

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs, Altındağ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:00 Kaynak: DHA

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