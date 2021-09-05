Altındağ'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Altındağ Belediyesince, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bölgedeki metruk mekanlar yıkılıyor.

Belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Hacettepe, Gültepe-Aktaş, Altınşehir, Cinderesi, Kale, Kayabaşı ve Solfasol mahallelerinde, bir çok metruk binanın yıkılarak, temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, özellikle uyuşturucu, asayiş ve yasa dışı göç gibi konularda, suç ve suçlulara barınma alanı sağladığı belirtilen metruk mekanların yıkılması için çalışıyor.

Proje kapsamında, ilçede belirlenen noktalarda şu ana kadar yaklaşık 200 metruk hanenin yıkımının tamamlandığı, bölgenin, sosyal donatım ve yeşil alanlarla yeni bir çehre kazanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların, ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.