Altındağ'da müzeler 2 Haziran'da açılıyor - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan müzelerin 2 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Altındağ'da geçici olarak kapatılan müzeler ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin 2 Haziran Salı günü açılacağını ve müzelerin 15 gün boyunca sağlık çalışanları için ücretsiz olacağını söyledi.

Aylardır büyük bir özveriyle, evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalarak koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına biraz olsun moral verebilmek için, müzeleri onlara ücretsiz yapma kararı aldıklarına dikkati çeken Balcı, "Sağlık çalışanlarımıza hem kısa bir mola hem de biraz moral olur diye düşündük. Aylardır verdikleri emeklerinin karşılığını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz ama küçük de olsa yüzlerini güldürebiliriz belki. Tüm sağlık çalışanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balcı, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğu, el dezenfeksiyonu ve sosyal mesafe kuralı gibi hijyen tedbirlerinin müzelerinde de uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.