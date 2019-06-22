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Altındağ'da Narko eğitim

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimler Altındağ Belediyesi personeline madde bağımlılığı ve mücadele yöntemlerine yönelik eğitimler verdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimler Altındağ Belediyesi personeline madde bağımlılığı ve mücadele yöntemlerine yönelik eğitimler verdi. Balcı, "Uyuşturucuyla mücadelede ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Uyuşturucu madde kullanımına karşı emniyet birimleriyle iş birliği içerisinde olan Altındağ Belediyesi, bu konuda önemli bir çalışmaya da imza attı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimler Altındağ Belediyesi personeline madde bağımlılığı ve mücadele yöntemlerine yönelik eğitimler verdi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu'nda 2 gün boyunca süren eğitimlere 2 bin personel katıldı. Alanlarında uzman olan polis ekiplerinden madde bağımlılığıyla ilgili detaylı eğitim alan personele, seminer sonunda 10 sorudan oluşan bir test çözdürüldü. Altındağ Belediyesi, başta madde bağımlılığı olmak üzere vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarda emniyetle koordineli bir şekilde çalışmalarını devam ettirecek.

"Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Personele yönelik çeşitli eğitimlerin süreceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Belediyelerin görevi sadece çöp toplamak, asfalt atmak veya park yapmak değildir. Belediyeler hizmet ettiklerini bölgenin tüm sorunlarına yakın ilgi göstermek zorundadır. Uyuşturucuyla mücadele konusu da bunlardan biri. Madde bağımlılığına yönelik mücadele sadece polisin değil, hepimizin görevidir. Bu nedenle personelimize emniyetimizle birlikte eğitimler verdik. Altındağ Belediyesi olarak madde bağımlılığı ile ilgili mücadelede ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, sporla, sanatla uğraşacağı, kendilerini geliştirebileceği projeler üzerinde yoğunlaşıyoruz" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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