Son Dakika Haberleri: Altındağ'da öğrenciler 1500 fidanla "Geleceğe Nefes" oldu
Son Dakika Güncel Altındağ'da öğrenciler 1500 fidanla 'Geleceğe Nefes' oldu

Altındağ'da öğrenciler 1500 fidanla "Geleceğe Nefes" oldu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere "Daha Yeşil Bir Türkiye" bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan öğrenciler 1500 fidan dikti.

Altındağ'da öğrenciler 1500 fidanla

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere "Daha Yeşil Bir Türkiye" bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan öğrenciler 1500 fidan dikti.

Altındağ Belediyesince Peçenek Mesire Alanında yapılan etkinliğe öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar da katıldı.

Belediye Başkanı Asım Balcı, fidan dikme etkinliğinden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha çok fidan dikmek istediklerini belirten Balcı, "Altındağ'da 370 bin kişi yaşıyor. Hedefimiz her biri için bir fidan dikmek." diye konuştu.

Altındağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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