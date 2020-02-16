Altındağ'da okullar ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da okullar ilaçlandı - Son Dakika

Altındağ'da okullar ilaçlandı

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görebilmeleri için okullarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Altındağ'da okullar ilaçlandı, System.String[]

Altındağ Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görebilmeleri için okullarda ilaçlama çalışması yapıyor.


Altındağ'da bulunan okullarda köşe bucak ilaçlama çalışması yapan ekipler, öncelikle depo, kazan dairesi, tuvaletler, sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idareci odalarını haşeratlara karşı ilaçlıyor. Çalışmayla okullarda öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri sağlanıyor.


"Okullarımıza desteğimiz sürüyor"


Okulların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını aktaran Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Okul müdürlerimizden, velilerden gelen talep ve istekleri karşılamak için görev başındayız. Altındağ'da bulunan okullara engelli rampası, asfalt, temizlik malzemesi, tadilat ve boya desteği verdik. Okullarımızı haşerelere karşı da ilaçladık. Çocuklarımız daha temiz okullarda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ'da okullar ilaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]