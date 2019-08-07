Son Dakika Haberleri: Altındağ'da okullar yenileniyor
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Altındağ'da okullar yenileniyor

1 saat önce

Altındağlı çocukların daha iyi ve daha temiz bir ortamda eğitim alması için Altındağ Belediyesi, ilçedeki okullarda tadilat çalışması başlattı.

Altındağ'da okullar yenileniyor, System.String[]
Altındağlı çocukların daha iyi ve daha temiz bir ortamda eğitim alması için Altındağ Belediyesi, ilçedeki okullarda tadilat çalışması başlattı.

Yıl boyunca eğitime verdiği desteği sürdüren Altındağ Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin temiz okullarda eğitim görmeleri için 9 okulda tadilat çalışması başlattı. Okulların iç ve dış cephe boyalarını yenileyen ekipler, derslikleri de büyük bir titizlikle boyuyor. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan ekipler sıvası dökülen yerlerin onarımını da yaparak okulları pırıl pırıl hale getiriyor. Altındağ Belediyesinin okullardaki çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor.

Okullar pırıl pırıl

Altındağlı çocukların temiz ve bakımlı okullarda eğitim görmelerini istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlçemizde şu an 9 okulda ekiplerimiz çalışıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuşuyor. Altındağ genelinde çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımızı temiz okullarda eğitim görecekler. Altındağ Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
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