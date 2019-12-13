Altındağ'da Şeb-i Arus gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da Şeb-i Arus gecesi - Son Dakika

Altındağ'da Şeb-i Arus gecesi

6 saat önce

Mevlana Celaleddin Rumi'nin kavuşma gecesi "Şeb-i Arus" Altındağ'da idrak edildi.

Altındağ'da Şeb-i Arus gecesi, System.String[]

Mevlana Celaleddin Rumi'nin kavuşma gecesi "Şeb-i Arus" Altındağ'da idrak edildi. Semazenlerin sema döndüğü, ilahilerin okunduğu gecede, gönüller bir oldu.


Vuslatın 746. yıl dönümünde Altındağ'da "Şeb-i Arus" etkinliği gerçekleştirildi. Cemil Meriç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Altındağlılar büyük ilgi gösterdi. Bin 500 kişilik salonu hınca hınç dolduran Altındağlı vatandaşlar, Hz. Mevlana'yı rahmetle yad etti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı.


Vuslatının 746. sene-i devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad eden Başkan Asım Balcı, Mevlana'nın öğretisinin sevgi, birlik ve beraberlik üzerine kurulu olduğuna dikkati çekti. Başkan Balcı "Aşkla yapılmayan hiçbir işin bereketi bulunmaz. Aşksız hiçbir iş uzun ömürlü olmaz. Bizlerde göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ ve Altındağlı hemşehrilerimiz için aşkla çalışıyoruz. Her gün sizlerin arasında dertlerinizle dertleniyor, sizlerle gülüyor, sizlerle hemhal oluyoruz. Bizim sevdamız, bizim aşkımız, bizim kavgamız bu milletin, bu toprakların selametini garanti altına almak, ecdadımızın emanetini sağ salim gelecek nesillere teslim etmektir" dedi.


"Biz yeter ki bir olalım, birlik olalım Milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir konu yoktur" diyen Başkan Balcı "İstediğiniz kadar park yapın, tesis yapın, yollar açın. Bir gönlü kırdınsa, bir kalbi incittinse her şey boşa. Biz bu makamların emanetçileriyiz. Tek derdimiz gönüller yapmak, gök kubbede hoş bir seda bırakmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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