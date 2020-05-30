Altındağ'da spor tesisleri açılıyor - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan spor tesislerinin 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda kapatılan Ali Ersoy Buz Pisti, Ali Ersoy Spor Kompleksi ve Karapürçek Aqua Spor Kompleksi'nin kapıları 1 Haziran'da yeniden açılacak. Tesislerin girişlerine dezenfektan konulacak, sporculara girişte ücretsiz maske dağıtılacak.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hizmet vermeye başlayacak tesislerde dezenfeksiyonun en üst seviyede uygulanacağını vurgulayarak bakım ve onarım çalışması devam eden Gültepe Spor Kompleksi'nin de ileri bir tarihte kapılarını açacağını ifade etti.

Kovid-19 salgınının devam ettiğine dikkati çeken Balcı, "Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler, açılacak olan tesislerimizde de titizlikle uygulanacak. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.