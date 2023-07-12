Altındağ'da Suriyeli Sürücü Tarafından Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

ANKARA'da, 2 yıl önce Emirhan Yalçın'ın Suriyeli 2 kişi tarafından öldürülmesinin ardından olayların yaşandığı Altındağ ilçesinde, Besime Güngör (27) yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, olayın ardından mahallede gerginlik yaşanmaması için yabancı uyrukluların işlettiği ve çalıştığı iş yerleri açılmadı.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021'de Emirhan Yalçın, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve A.M.A. arasında çıkan tartışmada bıçaklanıp öldürüldü. Yargılamada Yahya Al Abdo, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, A.M.A ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin ardından ilçede çıkan olaylarda Suriyelilerin ev ve iş yerlerine zarar verildi. Olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.