Altındağ'da tarihi çeşmeler restore edilecek - Son Dakika

Altındağ Belediyesi tarafından ilçede bulunan 236 yıllık Öksüzce Çeşmesi ile 135 yıllık Hapishane Çeşmesi restore edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Asım Balcı'nın talimatı üzerine, Hacettepe Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda bulunan çeşmelerin restorasyon çalışmasının gelecek yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeşmelerin suyunun yeniden akacağını belirterek, restorasyon için gerekli izinleri alarak ihale sürecini başlattıklarını kaydetti.

Balcı, gelecek yıl içerisinde iki çeşmenin de restorasyonunun tamamlanacağını aktararak, "Kitabeleri de bulunan ve Ankara taşından yapılan iki eser de tescilli. Asırlardır ayakta kalmayı başarmış, birer tarih abidesi. Her iki çeşmenin de bizden sonraki nesillere yok olmadan aktarılabilmesi ve tarihi değerlerinin korunabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.