Altındağ'da tonton teyzeler sınıfı - Son Dakika
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Altındağ'da tonton teyzeler sınıfı

7 saat önce

Altındağ'da yaşayan teyzelerin 70 yaşından sonra okuma ve yazma öğrenmek için verdikleri azim görenleri hayran bırakıyor.

Altındağ'da tonton teyzeler sınıfı, System.String[]

Altındağ'da yaşayan teyzelerin 70 yaşından sonra okuma ve yazma öğrenmek için verdikleri azim görenleri hayran bırakıyor.


Altındağ Belediyesi, kadınların hayatını değiştirmeye devam ediyor. Yaşları 70 ile 86 arasında değişen teyzeler, okuma ve yazma öğrenmek için haftada 2 gün ellerinde kalem ve defterleri ile Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yolunu tutuyorlar. Küçük birer çocuk gibi sevinçli olan teyzelerin eğitim aldığı sınıfın ismi ise tıpkı kendileri gibi "Tontonlar" sınıfı.


Sınıfın en büyüğü olan Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 86 yaşındaki Şükriye Taslı, pazarcıya kızdığı için okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini anlatarak, "Pazara gittim. Torunum yaşında bir pazarcıya 'Üzüm ne kadar?' diye sordum. Bana tezgahtaki yazıyı göstererek 'Kör müsün teyze, burada yazıyor ya' dedi. Çok ağrıma gitti. Küçücük çocuk okuma yazma bilmediğim için beni azarladı. O gün karar verdim öğrenmeye. Allah razı olsun Altındağ Belediyesinden ve başkanımızdan, bize bu imkanları sağladıkları için. Okula yeni başlayan bir çocuk gibiyim, çok mutluyum" dedi.


"Köyde beni okutmadılar"


Küçükken kız çocuğu olduğu için okutmadıklarını, köyde kızların ev işi yapması için okutulmadığını söyleyen 72 yaşındaki Ruziye Karataş ise, "Çok zorlandım okuma yazma bilmediğim için. Köyde okutmadılar. Kız kısmı okumaz dediler. Sonra evlendim, çocuklarım oldu. Hepsini okuttum, büyüttüm. Şimdi sıra bana geldi. Çok mutluyum okuma yazma öğrendiğim için" diyerek duygularını ifade etti.


400 kadın okuma öğreniyor


Okuma ve yazma öğrenen kadın sayısının her geçen yıl daha da arttığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, bu zamana kadar binlerce kadının hayatını değiştirdi. Her yıl düzenlenen kurslara katılan ve başarıyla tamamlayan kadınlar, yalnızca okuma yazma öğrenmekle kalmadı. Bu yıl ise 400 kadın okuma yazma öğrenmek için derslere katılıyor" dedi.


Başkan Balcı, "Göstermiş oldukları bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı okuma yazma seferberliğine Altındağ Belediyesi olarak bizler de tam destek veriyoruz. Okuma yazma öğrenen tüm Altındağlı kadınları tebrik ediyorum. İnşallah Altındağ'da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
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