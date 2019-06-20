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Altındağ'da topyekün denetim

2 saat önce

Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde işletmelere yönelik denetim yaptı.

Altındağ'da topyekün denetim, System.String[]
Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde işletmelere yönelik denetim yaptı.

Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Dar Alan Asayiş Uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda emniyet mensubunun katıldığı uygulamada Altındağ Belediyesi zabıtası da Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleriyle birlikte işletmelere yönelik denetim yaptı. İşletmelerin evraklarını kontrol eden ekipler, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini titiz bir şekilde inceledi. Ekipler, tarihi geçmiş ve açıkta satılan ürünlere ise el koyarak imha etti. Altındağ Belediyesi'nin, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçe genelindeki koordineli çalışması devam edecek.

Denetimler sürecek

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak Dar Alan Uygulaması'na katıldık. Altındağ genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Kayıt dışı çalışarak halk sağlığını tehlikeye atan ürün ve işletmelere geçit vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığını korumak için görev başındayız. Önemli olan halkımızın huzur ve mutluluk içerisinde Altındağ'da yaşaması Bunun için Altındağ Belediyesi olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışarak ilçemizdeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu tür uygulamalar sık sık yapılacak" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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