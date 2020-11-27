Altındağ'da ulaşım tertemiz - Son Dakika

Altındağ'da ulaşım tertemiz

27.11.2020 09:29
Altındağ'da ulaşım tertemiz, System.String[]

Altındağ'da Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler eksiksiz alınmaya devam ediyor.

Altındağ'da Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler eksiksiz alınmaya devam ediyor. Altındağ'da hizmet veren taksiler, servis araçları ve dolmuşlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Altındağ'da ulaşım tertemiz.

Koronavirüsle mücadelesini etkin bir biçimde sürdüren Altındağ Belediyesi, ulaşım araçlarını titizlikle dezenfekte ediyor. Bu zamana kadar yaklaşık 20 bin taksi, 10 bin servis aracı ve tüm dolmuşlar titizlikle dezenfekte edildi.

Etkin mücadele sürüyor

Her gün binlerce vatandaşın kullanmak zorunda olduğu ulaşım araçlarının hijyenine özel önem verdiklerini ifade eden Altımdağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ'da bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, bankalar, konukevleri, taksi durakları, özel halk otobüsleri, muhtarlıklar, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, Aile Sağlığı Merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz bitmiş değil... Bu nedenle Altındağ'da görev yapan tüm taksi, servis ve dolmuşları da ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Her gün binlerce vatandaşımız evinden işine gidiyor, işinden evine dönüyor, hayatın gereklerini yerine getiriyor, ulaşım araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığı için görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak her zaman görev başındayız" dedi.

Dezenfekte çalışmalarımız sürecek

Bu zamana kadar yaklaşık 20 bin taksinin, yaklaşık 10 bin servis aracının ve tüm dolmuşların dezenfekte edildiğini vurgulayan Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem veriyoruz. Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ'da ulaşım tertemiz
Altındağ'da ulaşım tertemiz
Altındağ'da ulaşım tertemiz
Altındağ'da ulaşım tertemiz
Altındağ'da ulaşım tertemiz

Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ'da ulaşım tertemiz - Son Dakika


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