Altındağ'da yarın su kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Altındağ'da yarın su kesintisi yapılacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 4 Şubat'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Altındağ'da yarın su kesintisi yapılacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 4 Şubat'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde, Karapürçek Caddesi ile 483. Cadde kesişiminde imalatı tamamlanan hattın mevcut hatlara bağlantılarının yapılması nedeniyle yarın 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Karapürçek Mahallesi'ne su verilemeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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