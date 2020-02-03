Altındağ'da yarın su kesintisi yapılacak - Son Dakika

Altındağ'da yarın su kesintisi yapılacak
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 4 Şubat'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 4 Şubat'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde, Karapürçek Caddesi ile 483. Cadde kesişiminde imalatı tamamlanan hattın mevcut hatlara bağlantılarının yapılması nedeniyle yarın 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Karapürçek Mahallesi'ne su verilemeyecek.
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