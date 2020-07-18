Altındağ'da yüzme havuzu çalışmaları başladı - Son Dakika

Altındağ'da yüzme havuzu çalışmaları başladı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın başlattığı spor seferberliği sürüyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın başlattığı spor seferberliği sürüyor. Altındağ'ın yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için yeni yüzme havuzları yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı "Feridun Çelik Mahallesi'ne yapacağımız yüzme havuzu için çalışmalar başladı. Şampiyonalar Altındağ'dan yetişecek inşallah" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Altındağ'ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yüzme havuzları için çalışmalar başladı. Battalgazi Mahallesi'nden sonra, Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılacak olan yüzme havuzu için de düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, Altındağ'da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve yeni şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken adımları bir bir atıyoruz. Altındağ'ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı.


Altındağ'da altın değerinde spor yatırımlarını hayata geçireceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı geleceği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Spor tesisleri ve yüzme havuzları yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Altındağ'ın azimli, sportmen ve çalışkan gençleri için ne yapsak az" dedi. - ANKARA

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ'da yüzme havuzu çalışmaları başladı - Son Dakika
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