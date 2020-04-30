Altındağ'da zabıtalardan fırın denetimi - Son Dakika

Altındağ Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırınlara yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

İlçe genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerin titizlikle denetlendiği, ekiplerin işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere depolama, temizlik ve hijyen koşullarını yerinde incelediği bildirildi.

Zabıta ekiplerinin işletmelerin evraklarını kontrol ettiği, kurallara uymayan fırınlara ise idari yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, denetimlerin süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem koronavirüsle mücadele tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını hem de sokağa çıkma yasağı tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için sürekli sahada olan ekiplerimiz, denetim uygulamalarını da aksatmıyor. Ramazan gelince fırınlara ve unlu mamuller satan işletmelere ilginin artması nedeniyle ekiplerimiz yine oldukça titiz bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler."