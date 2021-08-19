Altındağ'daki olaylarda 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 11 Ağustos tarihinde başlayan olaylarda 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Altındağ'da çıkan olaylar hakkında soruşturmaya devam ediyor. Olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunan ve olaylar esnasında çevredeki ev ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen 61 şüpheli hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde 11 Ağustos günü meydana gelen olayda Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Yahya Abdo (20) ve Muhammed Abdo (16) ile tartışmıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayarak kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın ise hayatını kaybetmişti. Emirhan Yalçın'ın ölümüne sebep olan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo çıkarıldığı mahkeme tarafından 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın yaşandığı mahallede toplanan vatandaşların yabancı uyruklu kişilerin evlerine ve iş yerlerine saldırması üzerine olaylar polis müdahalesiyle son buldu. Battalgazi Mahallesinde inceleme yapan emniyet, halkı provoke eden ve sosyal medya üzerinden karışıklık çıkarmaya çalıştığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Olayın yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesinin ardından mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Mala zarar verme suçundan adli işlem uygulanan 35 kişinin arasında 18 yaş altında 8 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. - ANKARA