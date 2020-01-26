Altındağ'dan depremzedelere yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'dan depremzedelere yardım seferberliği - Son Dakika

Altındağ'dan depremzedelere yardım seferberliği

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım kampanyası başlattı.

Altındağ'dan depremzedelere yardım seferberliği, System.String[]

Altındağ Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım kampanyası başlattı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde büyük üzüntüye sebep oldu. Türkiye'nin her bölgesinden Elazığ'a yardım eli uzatılırken, Altındağ Belediyesi de yardım kampanyası başlattı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla başlatılan kampanyada, vatandaşlar '444 39 19' numaralı telefondan belediyeye başvuru yaparak deprem bölgesinde ihtiyaç tespiti yapılan eşyaları belediye ekiplerine teslim etti. Belediye ekipleri tarafından ayrıştırması yapılan yardımlar en yakın zamanda Elazığ'a gönderilecek.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiler sonucunda belirlenen ihtiyaç listesine göre başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Altındağ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Akgül, "Kampanya kapsamında ilçemizde bulunan vatandaşlarımızdan elektrikli ısıtıcı, kullanılmamış sıfır ürünler, giysi, battaniye gibi yardımlar toplanmaya başlandı. Bu yardımları da en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.


AFAD ile yaptıkları görüşmelerde bölgede en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin battaniye, elektrikli ısıtıcı ve kışlık elbise olduğunu öğrendiklerini aktaran Akgül, "Vatandaşlarımızdan bu yönde talepte bulunduk. Vatandaşlarımız '444 39 19' numaralı telefon üzerinden bize başvuru yapıyorlar, biz de evlerine giderek ürünleri teslim alıyoruz. Burada arkadaşlarımız gelen ürünlerin ayrıştırmasını, tasnifini yapıyorlar ki deprem bölgesinde tekrardan bir işlem yapılmasın. Tek tek kadın, çocuk, çocuk mont, çocuk ayakkabı, erkek çocuk alt üst grup olarak hepsini tek tek tasnifliyorlar, orada daha rahat bir dağıtım yapılması için buradan AFAD'ın bölgede kurmuş olduğu koordinasyon merkezine ulaştırılacak ve AFAD aracılığı ile vatandaşlarımıza iletilecek. Diğer ilçelerimizden de bize bu konuda ürün teslimi için arayan vatandaşlarımız oluyor. Bizde onları kendi ilçe belediyelerine yönlendiriyoruz. Oralardan toplanan ürünler de valilik koordinesinde deprem bölgesine yönlendirilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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