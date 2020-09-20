Altındağ'dan EBA desteği - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için gençlik merkezleri, EBA erişimine açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerin eğitiminin önündeki engel kalktı. Gençlik merkezleri, EBA erişimine açıldı. Karar, Altındağlı öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Altındağlı öğrencilerin online derslerine rahat katılabilmeleri ve eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Bu yıl içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle, belirli sınıflarda okuyan öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayamayacak. Evlerinden online olarak derslere katılabilecekler. Bazı öğrencilerimiz online eğitimin gerektirdiği imkanlara sahip değil... O nedenle böyle bir karar aldık. Gençlik Merkezlerimizi EBA erişimine açtık. Gençlerimiz merkezlerde derslerine istedikleri gibi bağlanabilecekler, derslerinden geri kalmayacaklar" dedi.

Gençlik Merkezlerinin randevu sistemiyle çalıştığını da hatırlatan Başkan Balcı "Randevu alınarak hizmet veren gençlik merkezlerimizde Covid-19 tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor. Her ders öncesi ve sonrası hijyen kuralları merkezlerimizde titizlikle uygulanıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA