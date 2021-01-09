Altındağ'da okçuluk merkezi inşaatının çalışmaları sürüyor

Altındağ Belediyesi, ilçede yapılan okçuluk merkezinin inşasının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçedeki gençlerin ata sporları okçuluğa gösterdiği ilgiden mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocukların ve gençlerin bu spor dalıyla tanışması ve içlerindeki yeteneği bu spora yönlendirmesinin ayrı bir önemi olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız. Altındağlı gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. Eğer gençlerimiz onlara sunduğumuz bu imkanları iyi değerlendirir, planlı ve disiplinli çalışırlarsa, nice şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inanıyorum. Tesisin bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz."