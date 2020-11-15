Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor

15.11.2020 11:02
Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor, System.String[]

Altındağ Belediyesi, uzun yıllardır onarılmayı bekleyen 150 yıllık Karapürçek Merkez Camii'ni aslına uygun şekilde restore edecek.

Altındağ Belediyesi, uzun yıllardır onarılmayı bekleyen 150 yıllık Karapürçek Merkez Camii'ni aslına uygun şekilde restore edecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla tadilat işlemi başlatılan cami, aslına uygun olarak yenilecek. Tarihi caminin Altındağ için çok önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Merkez Camii tam 150 yıllık bir cami. Dile kolay 1,5 asırdır Altındağ sınırlarında, Karapürçek Mahallesi'nde bulunuyor. Ancak çevre düzenlemesi, zaman içerisinde bölgenin geçirdiği değişimler nedeniyle cami gözlerden kaybolmuş adeta. Tarihi değeri pek bilinememiş. Ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz. Altındağ'daki tüm tarihi değerlere, eserlere ve bize atalarımızdan kalan mirasa sahip çıkmaya, korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya çok önem veriyoruz. Merkez Camii'nin tarihi değerinin gün yüzüne çıkması için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiimize yemyeşil çevre düzenlemesi, dokuya uygun çevre duvarları ve yollar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor
Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor
Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor
Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Karapürçek, Altındağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ ecdat yadigarına sahip çıkıyor - Son Dakika


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