Altındağ Esnaf Odası'ndan İduğ'a ziyaret - Son Dakika

Altındağ Esnaf Odası'ndan İduğ'a ziyaret

Altındağ Esnaf Odası\'ndan İduğ\'a ziyaret
Son Güncelleme: 27.04.2022 09:00

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altındağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın göreve yeni gelen Başkanı Tayfun Çıracı'yı ağırladı.

Makamda gerçekleşen ziyarette Çıracı'ya başarılar dileyen İduğ, her zaman esnafın yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

Altındağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetimi Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyarette esnafın istek ve taleplerinin yanı sıra esnafa yönelik projeler ele alındı. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan İduğ, "Esnaflarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor, onlar için çalışmalar yapıyoruz. Sizlerle iş birliği içinde olmaktan mutluk duyacağız" dedi.

Başkan İduğ'a kendilerine verdiği destekler için teşekkür eden Çıracı, İduğ adına Antalya'da ki yangınlardan sonra yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere TEMA vakfına fidan bağışında bulunduklarını belirtti.Çıracı, "Sizinle birlikte projelerde yer almak ve esnafımız için çalışmak bizim için guru verici" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Altındağ Esnaf Odası'ndan İduğ'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altındağ Esnaf Odası'ndan İduğ'a ziyaret - Son Dakika
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