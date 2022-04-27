Altındağ Esnaf Odası\'ndan İduğ\'a ziyaret

Makamda gerçekleşen ziyarette Çıracı'ya başarılar dileyen İduğ, her zaman esnafın yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

Altındağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetimi Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyarette esnafın istek ve taleplerinin yanı sıra esnafa yönelik projeler ele alındı. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan İduğ, "Esnaflarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor, onlar için çalışmalar yapıyoruz. Sizlerle iş birliği içinde olmaktan mutluk duyacağız" dedi.

Başkan İduğ'a kendilerine verdiği destekler için teşekkür eden Çıracı, İduğ adına Antalya'da ki yangınlardan sonra yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere TEMA vakfına fidan bağışında bulunduklarını belirtti.Çıracı, "Sizinle birlikte projelerde yer almak ve esnafımız için çalışmak bizim için guru verici" diye konuştu.