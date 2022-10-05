Altındağ'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan kümesteki tavuklar telef oldu - Son Dakika
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Altındağ'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan kümesteki tavuklar telef oldu

05.10.2022 13:06
Altındağ'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan kümesteki tavuklar telef oldu

Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan bir kümesteki 20 tavuk telef oldu.

Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan bir kümesteki 20 tavuk telef oldu. Mahalle sakinleri, daha önce de benzer olayların yaşandığını belirterek sahipsiz hayvanların bölgeye bırakılmasına tepkilerini dile getirdi.

Aydıncık Mahallesi'nde yaşayan Birsen Özbaş'a ait kümese giren sahipsiz hayvanlar, kümeste bulunan 20 tavuk ve horozu boğarak telef etti. Sabah uyandığında evinin bahçesinde parçalanmış kümes hayvanları ve yumurtalarla karşılaşan Özbaş, büyük üzüntü yaşadı.

Toplanan hayvanların sağlık kontrolünde geçirildikten sonra belediye görevlilerince köylerinin yakınındaki boş arazilere bırakıldığını iddia eden Özbaş, belediyeye daha önce defalarca bu konuda şikayette bulunduklarını söyledi. Özbaş, bölgedeki başıboş köpeklerin kendileri için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Özbaş, "15 gün önce eşime ve bana saldırdılar. 1 yıl kadar önce muhtara ait koyunlara saldırıp bazılarını telef ettiler. Bugün de bahçeme girip tavuklarıma saldırmışlar. 20 tavuk ve horozumun hepsini parçalamışlar." dedi.

Daha önceki şikayetlerinin ardından toplanan sahipsiz hayvanların, kulaklarına küpe takıldıktan sonra aynı yere bırakıldığını ifade eden Özbaş, "Bugün benim başıma gelen olaydan sonra öğrendim ki köyde 3 evin daha kümesine aynı şekilde girip hayvanlarını telef etmişler. Geçen yıl bir komşumun 50 tavuğunu parçaladılar. Maddi zarar önemli değil ama bu hayvanlar aç ve susuz, kış geliyor, yine saldıracaklar." ifadelerini kullandı.

Saldırıların tekrarlanmasından korktuklarını kaydeden Özbaş, yaşanan olayı belediyeye bildirdiğini ve şikayetçi olduğunu, başıboş köpeklerin hayvan barınaklarına bırakılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan kümesteki tavuklar telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altındağ'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan kümesteki tavuklar telef oldu - Son Dakika
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