Altındağ'ın bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak - Son Dakika

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Altındağ'ın bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak
6 saat önce
Altındağ ilçesinin Doğantepe, Başpınar, Yıldıztepe ve Ulubey mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Altındağ ilçesinin Doğantepe, Başpınar, Yıldıztepe ve Ulubey mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Keçiören ve Altındağ ilçeleri içme suyu şebeke hatları yapım işi" kapsamında Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde imalatı tamamlanan hattın branşman bağlantısının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 09.00 ile çarşamba günü saat 05.00 arası ilçeye bağlı Doğantepe, Başpınar, Yıldıztepe ve Ulubey mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.
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